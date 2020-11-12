شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يواصل التراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،يأتي هذا قبيل صدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،والذي يتضمن بيانات مخزونات الخام التجارية ومستويات إنتاج النفط.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 1.1% إلى مستوي 41.03$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.46$، وسجل أعلى مستوي عند 41.92$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل الخام فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 43.04$ للبرميل.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 0.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 484 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وتأجل صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية إلى اليوم الخميس ، بسبب عطلة عام بالأمس فى الولايات المتحدة.

بالنسبة للمخزونات تشير التوقعات إلى انخفاض بنحو 2 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتعكس استمرار تسارع معدلات السحب والاستهلاك فى البلاد.