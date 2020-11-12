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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول/أكتوبر مرتفعا بمقدار 0.0% شهريا ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2 %.
كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.0% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الأكبر فى العالم.
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