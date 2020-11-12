شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ترجيحات قوية بانتقال سلس للسلطة فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية لأكبر اقتصاد فى العالم خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وبيانات أخرى عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

تراجع مؤشر الدولار قرابة 0.3 % إلى مستوى 92.77 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.13 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال التوترات السياسية حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

بخلاف عمليات التصحيح ،يأتي التراجع الحالي فى مستويات العملة الأمريكية ، بفعل تباطؤ الطلب مرة أخرى على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

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هذا بالإضافة إلى الترجيحات القوية التي تشير إلى انتقال سلس للسلطة فى الولايات المتحدة بمجرد انتهاء النزاع القضائي سريعا حول إعادة فرز بطاقات الاقتراع فى عدد محدود من الولايات ،والتي كان يطلق عليها الولايات المتأرجحة قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، خاصة عن مستويات التضخم الرئيسية خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، إيجابية تلك البيانات سوف توسع الخسائر الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

يصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.3% سنويا فى تشرين الأول/أكتوبر من ارتفاع بنسبة 1.4% فى أيلول/سبتمبر ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.

وتصدر بنفس التوقيت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.730 مليون فى الأسبوع المنتهي 7 تشرين الثاني/نوفمبر من 0.751 مليون الأسبوع الأسبق.