شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلي عن ذروة ثمانية أشهر بفعل عمليات بيع لجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثمانية أشهر المسجل بالجلسة السابقة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات البيع لجني الأرباح ، فى الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين المزيد من الأخبار عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.0% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي 389.07 نقطة الأعلى منذ 5 آذار/مارس الماضي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.7% ، بعد موجة من المكاسب القوية.

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وحققت الأسهم الأوروبية مكاسب قوية منذ مطلع جلسات الأسبوع ، بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، خاصة لقاح شركة "فايرز" الذي أظهرت نتائجه الأخيرة إنه فعال بنسبة 90% ، ولقاح "سبوتنك-في" الروسي الذي أظهر فعالية بنسبة 92% على حسب وزارة الصحة الروسية.

وفى نفس الإطار ينتظر المستثمرين المزيد من الأخبار عن لقاحات فيروس كورونا ، بعدما أعلنت شركة مودرنا الأمريكية مساء الأربعاء أن المرحلة الثالثة من تجربتها قدمت نتائجها الأولية إلى لجنة مراقبة سلامة مستقلة للمراجعة والدقيق قبل نشرها لوسائل الإعلام.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.8% ، بفضل آمال انتقال سلس للسلطة فى الولايات المتحدة بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.5% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 قرابة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.7% ، و فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بمقدار 0.4 %.