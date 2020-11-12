شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب داخل العلم المثلثي الصاعد، بانتظار اختراق 0.7305 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 0.7413، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7210.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد