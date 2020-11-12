شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً هابطاً ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 43.00، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 46.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.50 والمقاومة 45.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد