شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي إضافي ليهاجم مستوى 41.30، ونحتاج لمراقبة التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويدفع السعر لتكبّد خسائر لحظية تصل إلى 39.35 قبل العودة للارتفاع من جديد، بينما التماسك فوق 41.30 سيبقي على التوقعات الإيجابية قائمة للتوجه نحو 43.75 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد