شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 23.60، مع التذكير بأننا بانتظار استهداف مستويات 25.06 ثم 26.00 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد