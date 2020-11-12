شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد في محاولة للابتعاد عن مستوى 1860.90، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 1901.80 ثم 1934.86 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يدعم الارتفاع المقترح، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 1860.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد