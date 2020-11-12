شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يواصل الصعود – تحليل – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.27% بما يعادل 0.58 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 218.05 دولار، ولكن ما قد كبح من جماح مكاسب السهم الأخيرة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 204.56، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 224.83 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد