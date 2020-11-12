شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 2.18 نقطة ليستقر على سعر 277.75 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ولكن تحت سيطرة موجة تصحيحية جانبية على المدى القصير، كما يعاني من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 269.50، ليستهدف مستوى مقاومته المحوري 292.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه