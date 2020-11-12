شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.57% بما يعادل -0.51 نقطة ليستقر على سعر 19.36 دولار، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المهم 20.20، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 20.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 22.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه