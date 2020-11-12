آي بي إم يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 12-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم آي بي إم (IBM) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -0.71 نقطة ليستقر في نهاية تداولاته على سعر 117.20 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 115.30، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 105.95.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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