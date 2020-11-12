شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن محاولات التعافي من مستوياتها المنخفضة فى نحو ستة أشهر ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,873.05$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,865.83$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,862.71$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.6% ، مستأنفا خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,850.44$ للأونصة.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، فى طريق صوب تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ، بفعل تباطؤ الطلب مرة أخرى على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

هذا بالإضافة إلى الترجيحات القوية التي تشير إلى انتقال سلس للسلطة فى الولايات المتحدة بمجرد انتهاء النزاع القضائي سريعا حول إعادة فرز بطاقات الاقتراع فى عدد محدود من الولايات ،والتي كان يطلق عليها الولايات المتأرجحة قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 9.05 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,240.74 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 تموز/يوليو الماضي.