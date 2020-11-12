شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل التوقعات القاتمة للطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع التوقعات القاتمة للطلب العالمي على النفط ، بسبب قيود الإغلاق الجديدة للحد من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 1.1% إلى مستوي 41.03$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.46$، وسجل أعلى مستوي عند 41.92$ ،وانخفض خام برنت قرابة 1.0% إلى مستوي 43.33$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.75$ ، وسجل أعلى مستوي عند 44.24$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل الخام فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 43.04$ للبرميل.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت انخفضت بحوالي 0.6% ، بعدما سجلت مستوي 45.28$ الأعلى منذ 2 أيلول/سبتمبر الماضي.

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قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط سينتعش بشكل أبطأ فى 2021 مما كان يعتقد فى السابق ، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وقال المحللون فى مركز أبحاث ANZ إن توقعات الطلب على النفط الخام قد أصبحت قاتمة بسبب قيود الحظر الصحي الجديدة ،والتي قد تدفع السوق إلى تسجيل فائض خلال الربع الرابع من هذا العام.

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2020 ، وقالت إنها لا تتوقع أن يؤدي احتمال ظهور لقاح لفيروس كورونا إلى زيادة الطلب بشكل كبير " حتى أطول فترة من العام المقبل".

وتتوقع الوكالة أن ينكمش الطلب العالمي بمقدار 8.8 مليون برميل يوميا هذا العام ، بالمقارنة مع توقعات الشهر السابق انكماش بمقدار 8.4 مليون برميل.