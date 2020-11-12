شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج العالمية تتقدم بملف تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية "مجموعة السريع" عن تقديمها، يوم أمس الأربعاء، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم تخفيض رأس المال بقيمة 116.527 مليون ريال، من 178.160 مليون ريال، إلى 61.632 مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 65.4% من رأس مال الشركة.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى عدم تمكن الشركة من استغلال الطاقة الانتاجية بالمستويات التي كان مخططاً لها بسبب التأثيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 ،وتحمل الأعباء التشغيلية الثابتة.

كذلك تراجعت مستويات الطلب الذي أثر سلباً على تعظيم الايرادات بالرغم من أن الشركة قد ركزت جهودها لخلق قيمة وهامش ربحية من خلال بيع المنتجات عالية الربحية لتعويض انخفاض الكميات المبيعة.