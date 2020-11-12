شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان تُخفض خسائرها المتراكمة إلى 32.2% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن انخفاض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الخسائر المتراكمة ستصبح 56.416 مليون ريال، بما يمثل نسبة 32.2% من رأس مال الشركة و البالغ قدره 17.5 مليون ريال، كما فى 30 سبتمبر 2020.

وبحسب البيان، تعود أسباب انخفاض الخسائر المتراكمة إلى زيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2020.

هذا وسيستمر تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.04 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.1 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة استمرار أثر فيروس كورونا المستجد وإلانخفاض الكبير فى حجم الإنفاق الإعلاني بالقطاع.