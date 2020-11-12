شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبتعد عن ذروة شهرين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.3178$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3219 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3228$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 1.3311$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفض الجنيه الإسترليني بعدما ذكرت مصادر أن المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي متعثرة حتى الآن ،وبصدد تأجيل الموعد النهائي لها مرة أخرى ، الأمر الذي زاد من احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق تجاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث تتسارع مستويات طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد التوترات السياسية حول نتائج الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تحذير الاحتياطي الاتحادي حيال تعثر تعافي الاقتصاد الأمريكي إذا لم يتم إقرار المزيد من المساعدات المالية.