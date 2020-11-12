اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية- تحليل - 12-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس بعض الموجات السلبية بتسلله دون مستوى 123.90 إلا أن تقديمه لإغلاق يومي جديد فوق هذا الدعم يزيد من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة لنبقى بانتظار تسجيله لأهداف جديدة قد تبدأ من 124.90 و 125.40 على التوالي.
كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمنحه ذلك فرصة جيدة لاستئناف الهجوم الصاعد والوصول نحو المحطات المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.90 و 124.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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