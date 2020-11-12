الباوند مقابل الين يلتقط أنفاسه-تحليل - 12-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيله لارتداد تصحيحي هابط محاولا بذلك التقاط أنفاسه قبل استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع اختباره بذلك لمستوى 138.20 والذي يشكل بدوره مستوى عنق نموذج القمتين المقلوب والذي يدعم الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.
ما سبق, يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد ولنشير إلى أهمية اندفاع التداولات قريبا فوق مستوى 139.40 ليفتح ذلك الباب امام السعر لتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 140.60 و 141.35 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.60 و 140.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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