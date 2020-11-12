شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقاوم الضغوط السلبية– تحليل - 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بالتعرض لضغوط سلبية قوية نظرا لتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 بالإضافة إلى استقراره الحالي دون محور المتوسط المتحرك 55, لكن ثباته الإيجابي فوق مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 837.40 يدعم الترجيح الإيجابي لتداولات الفترة القادمة مع التذكير بتمركز الأهداف قرب 905.00 و 980.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 850.00 و 905.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد