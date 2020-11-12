شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يثبت فوق الدعم الأولي– تحليل -12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس التصحيحي الصاعد بثباته الإيجابي فوق الدعم المستقر عند 3.1250 ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف إيجابية مؤقتة باندفاعه قريبا نحو 3.2100 وصولا للمقاومة المحورية الممتدة نحو 3.2730.

أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط وليبدأ بتشكيل هجوم سلبي قوي لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 2.9500 و 2.9000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1250 و 3.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم