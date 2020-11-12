شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيف قيود كورونا الاقتصاد البريطاني ينمو بأفضل وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثالث /2020 مسجلة نمو بمعدل 15.5% ،بأكبر نمو ربع سنوي لاقتصاد المملكة المتحدة منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الوطنية فى تسجيلات تلك البيانات فى عام 1955، فى أول نمو ربعي خلال هذا العام بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ،أقل قليلا من توقعات الخبراء التي أشارت إلى نمو بمعدل 15.8% ، وسجل الربع الثاني انكماشا بمعدل 19.8% بأسوأ وتيرة ركود فى تاريخ بريطانيا.

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