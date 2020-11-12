شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات البترول بالكويت تؤكد عدم تأثير الزلزال على عمليات إنتاج وتكرير النفط والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة نفط الكويت أحمد العيدان عدم وجود اي اثار نتيجة الهزة الارضية على عمليات الشركة، مشرا إلى إن إنتاج النفط يسير بشكل طبيعي.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الناطق الرسمي في شركة البترول الوطنية عبدالله فهاد العجمي، أن عمليات المصافي والتصدير تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد اي اثار نتيجة الهزة الارضية على المصافي او عمليات التصدير، بحسب الرأي الكويتية.
وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل قد سجلت، اليوم الأربعاء، زلزالا بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت (منطقة - ام قدير).
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