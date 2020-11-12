شكرا لقرائتكم خبر عن موديز: السيولة بالبنوك الكويتية قادرة على امتصاص الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الرسملة الكافية والسيولة بالبنوك الكويتية وأنها قادرة على امتصاص أي خسائر غير متوقعة.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن إجمالي أصول البنوك المحلية تبلغ 173.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب "الراي الكويتية".

وقيّمت الوكالة مخاطر ضعف الخارجية للكويت عند مستوى «aa»، بدعم من مستوى الدين الخارجي المنخفض (45.4% من الحساب الجاري)، متوقعة أن تحقق البلاد فوائض معتدلة في الحساب الجاري بمتوسط 4.1% من الناتج ما بين 2020 و2022.

ولفتت "موديز" إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية بلغ في عام 2019، أكثر من 46 ألف دولار.

يشار إلى أن رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية انخفض بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي.

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية، بحسب صحيفة القبس.

وعلى صعيد آخر ورغم ظروف أزمة «كورونا»، فقد واصلت القروض الاستهلاكية والمقسّطة «الإسكانية» نموها؛ لتبلغ نحو 426 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي؛ بحصة 112 مليوناً للأولى و314 للثانية، في حين سجل قطاع التسهيلات الشخصية نموّاً بنسبة 1.5% إلى 16.6 مليار دينار.