شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة ليختبر المقاومة الأهم عند 0.9192، ونلاحظ أن السعر ارتد من هناك بشكل ملحوظ، في طريقه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستويات 0.9110 ثم 0.9010 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9192 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط