شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالصورة، مما يعني بأن اختراق 0.7305 سيقدّم حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7413.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7210 لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد