شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بشكل مؤقت يوم أمس بعد محاولة تخطي حاجز 45.00، ليختبر مناطق 43.65، مع ملاحظة أن السعر يبدأ محاولات تعافي مع افتتاح اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 46.50.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر حاجز 43.00 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 42.15 وقد يمتد إلى 41.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.50 والمقاومة 45.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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