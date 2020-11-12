شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر أرضية الدعم – تحليل - 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لأرضية الدعم المحورية 41.30 ويحافظ على ثباته فوقها حتى الآن، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 43.75.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 41.30 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه لاختبار مناطق 39.35 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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