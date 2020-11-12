شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنتظر الاختراق – تحليل - 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب عند المتوسط المتحرك 50 دون أن يتمكن من اختراقه، وطالما أن السعر فوق 23.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 25.06 وتمتد إلى 26.00 ثم 26.88.

بالمقابل، نشير إلى أن كسر 23.60 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 22.95 وتمتد إلى 22.13.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد