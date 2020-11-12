الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 12-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1860.90 بعد الضغط السلبي القوي الذي شهده يوم أمس، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة للفترة القادمة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستويات 1901.80 ثم 1934.86 كأهداف إيجابية أولية.
من جهة أخرى، نلاحظ أن السعر يشكّل تركيبة قاع مزدوج من المناطق الحالية لتدعم التوقعات بتحقيق المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1860.90 سيبطل التركيبة المقترحة ويوقف السيناريو الإيجابي المتوقع ليضع السعر تحت ضغط سلبي جديد يستهدف التوجه نحو مناطق 1794.84 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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