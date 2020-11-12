شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية ليزحف تدريجياً نحو المقاومة المحورية 1.3100، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستويات 1.2960 ثم 1.2885 كمحطات رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3100 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تبدأ عند 1.3255 وتمتد إلى 1.3362.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط