شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجتاز المقاومة – تحليل - 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين اختراقاً جديداً لمستوى 105.20 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدفع السعر للتحول نحو الارتفاع لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 106.00 ثم 106.44.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 105.20 والثبات دونه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 103.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.60 والمقاومة 106.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد