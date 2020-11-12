شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليستقر قرب حاجز 1.3200، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من سلبيته ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، ويقترب من تقديم إشارة تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير.

من هنا، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 1.3482، في حين إن كسر 1.3175 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مناطق 1.3000 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3130 والمقاومة 1.3330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد