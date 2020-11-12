شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون دعم القناة اللحظية الصاعدة والذي يتحول إلى مقاومة الآن عند 1.1805، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي مؤقت على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار لمستوى 1.1720 قبل العودة للارتفاع من جديد.

لذلك، قد يشهد السعر تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، لكننا بانتظار استئناف الاتجاه الإجمالي الصاعد والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2011، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1805 والثبات فوقه سيدفع السعر للارتفاع من جديد دون الحاجة للانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي