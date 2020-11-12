شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الخميس مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الياباني وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، وذلك وسط تسعير المستثمرين لتشديد القيود والإغلاق لمواجهة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا مقابل التفاؤل بالنتائج الإيجابية للقاح المشترك لشركة فايزر وشركة بيونتك والذي أثبت فاعلية 90% في الوقاية من الفيروس التاجي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.25% ليخسر 4.30 نقطة ويصل إلى المستوى 1,724.77، بينما ارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.43% ليربح 109.53 نقطة ويصل إلى المستوى 25,459.13.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.26% ليربح 12.97 نقطة ويصل إلى المستوى 4,917.87، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليربح هو الأخر 2.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,345.09.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.12% ليخسر 32.05 نقطة ويصل إلى المستوى 26,194.93، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.38% ليخسر هو الأخر 9.39 نقطة ويصل إلى المستوى 2,476.48.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.21% ليربح 26.12 نقطة ويصل إلى المستوى 12,691.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.51% ليخسر 32.98 نقطة ويصل إلى المستوى 6,416.70.