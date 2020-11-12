شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم المصافي (2030) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره باختراق مستوى المقاومة المحوري 89.60 في وقت سابق، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.07% بما يعادل 1.90 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ في محاولة تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 89.60، ليستهدف مستوى المقاومة 107.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 85.00 ومستوى المقاومة 100.00.