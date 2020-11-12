شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يصل لمنطقة مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل إلى إعادة اختبار مستوى المقاومة الفرعي 15.98، ولكن تعزي أهمية هذا المستوى أنه يتزامن مع ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 15.98، ليستهدف مستوى الدعم 14.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.48 ومستوى المقاومة 16.50.