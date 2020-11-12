شكرا لقرائتكم خبر عن التعاونية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التعاونية (8010) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أعلى مستوى 85.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 90.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 84.20 ومستوى المقاومة 90.50.