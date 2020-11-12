شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جبل عمر (4250) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -0.05 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول تصريف تشبعه البيعي بها.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 33.95، ليستهدف مستوى الدعم 30.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.50 ومستوى المقاومة 33.30.