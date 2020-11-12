شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي للتكافل بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الاهلى للتكافل (8130) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 1.30% بما يعادل 0.40 نقطة، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقرار تداولاته القادمة أعلى مستوى 30.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 34.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.70 ومستوى المقاومة 33.15.