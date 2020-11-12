شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل الراجحي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تكافل الراجحي (8230) في آخر جلساته، وذلك في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه رئيسية صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد جاء ارتفاع السهم الأخيرة بناءاً على استناده لدعم تلك القناة السعرية، والذي تزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 0.80 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 76.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 88.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 78.10 ومستوى المقاومة 85.00.