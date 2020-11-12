شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الدريس (4200) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعده على اكتساب زخماً إيجابياً جعله يحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 0.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 72.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 66.00 ومستوى المقاومة 70.00.