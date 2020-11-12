شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الاهلية (8140) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.57% بما يعادل 0.22 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 14.96، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 مستوى المقاومة 15.50.