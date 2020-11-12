شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أيان (2140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.72% بما يعادل 0.40 نقطة، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة المهم 14.98، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.98، ليستهدف مستوى الدعم 13.02 مرة أخرى. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.75.

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