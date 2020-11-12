شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزلندي للجلسة التاسعة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 04:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 0.6893 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6882، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في 20 شهراً عند 0.6915، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6880.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 9.0% مقابل 104.7% في آب/أغسطس الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 96.7% مقابل 96.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 75.0%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 21 ألف طلب إلى 730 ألف طلب مقابل 751 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي أواخر تشرين الأول/أكتوبر تراجعاً بواقع 385 ألف طلب إلى 6.9 مليون طلب مقابل 7,285 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%، في حين قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.7% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش عبر الأقمار الصناعية حول السياسة النقدية تحت عنوان "المصارف المركزية في عالم متغير" في منتدى البنك المركزي الأوروبي حول الخدمات المصرفية المركزية، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 274.0$ مليار مقابل 124.6$ مليار في أيلول/سبتمبر.