شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أسعار المنتجين في اليابان خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماش 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات التي أشارت لذلك، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 2.1% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 2.0%.

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