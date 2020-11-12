شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 6132 نقطة، ليكون بذلك نموذج "Evening Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5900 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,054 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,201 نقطة