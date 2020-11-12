شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 12-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر في رابع جلسات الأسبوع الحال، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 10119 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي والقوي عند 10100 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 10500 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,984 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,191 نقطة