شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فايزر" يغلق منخفضاً بعد خطوة سلبية من المدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فايزر" خلال تعاملات يوم الأربعاء في أعقاب خطوة سلبية اتخذها المدير التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية.



ووفق وثيقة اطلعت عليها هيئة الأوراق المالية الأمريكية، باع المدير التنفيذي لـ"فايزر" "ألبرت بورلا" جزءا من حصته في الشركة، وذلك خلال نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن جاهزية لقاحها الواعد وفاعليته التي تتجاوز 90% في الوقاية من فيروس كورونا.

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وأوضح "بورلا" أنه باع أسهما بقيمة 5.5 مليون دولار يوم الإثنين الماضي، وبلغ عدد الأسهم المباعة 132.5 ألف سهم وكان سعر البيع 41.94 دولار لكل سهم.



وأكد "بورلا" أن لقاح "فايزر" يعد أهم إنجاز طبي خلال المائة عام الماضية مشيراً إلى أن الشركة قادرة على طرح 50 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فايزر" بنسبة 0.5% وأغلق جلسة اليوم الأربعاء عند 38.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 40.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 37.9 دولار.